Российское посольство опровергло данные о пострадавших согражданах в ДТП во Франции

В числе пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом на трассе А1 в департаменте Сомма, гражан России нет, сообщили в посольстве РФ в Париже.

«Как нам сообщили в жандармерии, среди, по крайней мере, пострадавших в ДТП с автобусом в департаменте Сомма россиян нет», - цитирует РИА Новости источник в дипведомстве.

Ранее французские СМИ сообщили, что в ДТП с перевернувшимся автобусом 29 человек получили легкие травмы, состояние еще четверых характеризуется как тяжелое. Они госпитализированы. В числе пассажиров могут быть граждане Испании, Ирландии и Франции.

