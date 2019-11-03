Российское посольство опровергло данные о пострадавших согражданах в ДТП во Франции
В числе пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом на трассе А1 в департаменте Сомма, гражан России нет, сообщили в посольстве РФ в Париже.
«Как нам сообщили в жандармерии, среди, по крайней мере, пострадавших в ДТП с автобусом в департаменте Сомма россиян нет», - цитирует РИА Новости источник в дипведомстве.
Ранее французские СМИ сообщили, что в ДТП с перевернувшимся автобусом 29 человек получили легкие травмы, состояние еще четверых характеризуется как тяжелое. Они госпитализированы. В числе пассажиров могут быть граждане Испании, Ирландии и Франции.
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