Российским спасателям в Турции выделили один из самых пострадавших от землетрясения регионов

Российские спасатели, прибывшие в Турцию для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, будут задействованы в районе Кахраманмараш. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Группировка из 100 российских спасателей прибыла в Турцию

Отмечается, что эта территория — одна из наиболее пострадавших в результате произошедшего накануне стихийного бедствия.

В зону проведения работ направились более сотни спасателей. Специалисты привезли передовое оборудование для поисково-спасательных работ, отмечает РИА ФАН. Кроме того, российские спасатели развернут аэромобильный госпиталь в зоне ЧС.

В понедельник в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Позже в Турции зафиксировали толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков и новое землетрясение магнитудой 7,7. В результате стихийного бедствия погиб 2921 человек, еще 15 834 были ранены, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСпасателиМЧС РФТурция
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