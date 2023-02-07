Российским спасателям в Турции выделили один из самых пострадавших от землетрясения регионов
Российские спасатели, прибывшие в Турцию для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, будут задействованы в районе Кахраманмараш. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что эта территория — одна из наиболее пострадавших в результате произошедшего накануне стихийного бедствия.
В зону проведения работ направились более сотни спасателей. Специалисты привезли передовое оборудование для поисково-спасательных работ, отмечает РИА ФАН. Кроме того, российские спасатели развернут аэромобильный госпиталь в зоне ЧС.
В понедельник в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Позже в Турции зафиксировали толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков и новое землетрясение магнитудой 7,7. В результате стихийного бедствия погиб 2921 человек, еще 15 834 были ранены, пишет Газета.ру.
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