Российский турист утонул на курорте в Болгарии
72-летний турист из России утонул на болгарском курорте Поморие. Об этом сообщает телеканал Kanal 3. Источник отмечает, что инцидент произошёл накануне. Наш соотечественник стал жертвой так называемого мертвого волнения – опасного течения, появляющегося под поверхностью воды. Тело погибшего россиянина доставили в морг Бургаса для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Кроме того стало известно, что аналогичный инцидент произошёл на пляже другого курорта, Обзор, с гражданином Украины.
Между тем, ранее эксперты Всемирного экономического форума (WEF) обнародовали доклад-рейтинг стран с точки зрения их привлекательности и безопасности для туристов.
Так, согласно данным специалистов, наиболее безопасными странами для путешествий являются Финляндия, Исландия и Оман. Россия по данному показателю находится на 98-м месте, что на 11 пунктов выше, чем в 2017 году (рейтинг готовится раз в два года).
В топ-5 в рейтинге самых опасных стран вошли Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Критериями безопасности, по которым оцениваются страны, являются надежность полиции, число терактов, количество убийств, издержки от преступных действий.
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