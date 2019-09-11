Российский турист утонул на курорте в Болгарии

72-летний турист из России утонул на болгарском курорте Поморие. Об этом сообщает телеканал Kanal 3. Источник отмечает, что инцидент произошёл накануне. Наш соотечественник стал жертвой так называемого мертвого волнения – опасного течения, появляющегося под поверхностью воды. Тело погибшего россиянина доставили в морг Бургаса для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того стало известно, что аналогичный инцидент произошёл на пляже другого курорта, Обзор, с гражданином Украины.