Российский сухогруз затонул у берегов Румынии
Российский сухогруз Volgo Balt 179 затонул в Чёрном море, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу компании GSP Falcon.
Трагедия произошла в нескольких десятках километров от побережья Румынии - корабль следовал из Ростова-на-Дону в порт Констанца. По предварительным данным, причиной крушения могли стать плохие погодные условия.
Утром 11 марта экипаж Volgo Balt 179 подал сигнал бедствия. В последнем сообщении моряки рассказали, что покидают судно. К месту происшествия были направлены спасательные суда, которые спасли десять человек. Два моряка погибли, поиски ещё одного члена экипажа продолжаются.
Ранее в России затонул рыболовный траулер «Онега». Трагедия произошла в Баренцевом море 28 декабря. На борту судна находились 19 человек, спасти удалось только двух рыбаков.
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