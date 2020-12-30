Поиск тел рыбаков в Баренцевом море прекращен

Росморречфлот сообщил о прекращении поисково-спасательной операции в районе крушения «Онеги», передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, самолет ничего не увидел.

Рыболовный траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром 28 декабря. На борту судна находились 19 человек, спасти удалось только двух рыбаков.

Ранее президент России Владимир Путин передал соболезнования семьям погибших моряков. Власти Мурманской области объявили 29 декабря траур по экипажу затонувшего траулера. Также власти Мурманской области выделят по одному миллиону рублей семьям рыбаков, которые погибли при крушении судна.

