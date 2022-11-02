Российский суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает РИА Новости.

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Предпринимателей обвинили в присвоении 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 млн долларов, которая была поставлена компанией «Татнефть» через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта».

Отмечается, что преступление было совершено в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию России Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова», - заявили в суде.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоРоссияСудАрестИгорь Коломойский
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