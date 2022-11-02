Российский суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова
Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает РИА Новости.
Предпринимателей обвинили в присвоении 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 млн долларов, которая была поставлена компанией «Татнефть» через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта».
Отмечается, что преступление было совершено в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию России Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова», - заявили в суде.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Опрос: Россиянам не нравятся романы между начальством и подчиненными
- СМИ: ВСУ выпустили по Херсону 18 ракет
- На месте теракта на«Северных потоках» обнаружили техногенные кратеры
- Поставки СПГ из России приблизились к рекордным показателям
- В Иркутске закрыли международный аэропорт
- МИД опубликовал заявление РФ о предотвращении ядерной войны
- Захарова: высылка Молдавией российского дипломата не останется без ответа
- Российский суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова
- Клишас исключил возвращение смертной казни в России
- Путин заявил, что российское вооружение должно непрерывно совершенствоваться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru