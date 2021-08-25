Американский суд запретил Коломойскому распоряжаться своими активами в США

Канцлерский суд штата Делавэр (США), по иску украинского государственного Приватбанка, запретил бывшим владельцам кредитной организации украинским миллиардерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову распоряжаться своими активами на территории США, сообщает ТАСС.

В заявлении банка говорится, что суд отклонил ходатайство экс-акционеров, которые заявляли, что иск должен рассматриваться судами Украины.

В решении суда сказано, что решение о запрете на распоряжение активами принято в качестве «гарантии предоставления истцу надлежащего обеспечения требований» - в рамках производства Приватбанк требует возмещения более 600 миллионов долларов.

Коломойского и Боголюбова обвиняют в том, что ещё до национализации Приватбанка они присвоили и растратили средства кредитной организации путём получения фиктивных займов и кредитных линий, и перевели похищенные деньги в США.

Ранее США ввели санкции в отношении Игоря Коломойского, сообщает телеканал «360». По словам главы пресс-службы американского Госдепа Неда Прайса, ограничения введены «на основе надежных данных о коррумпированности бизнесмена».

