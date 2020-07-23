Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик Р-8А Посейдон, который приблизился к российским границам в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Американский самолет был замечен средствами контроля воздушного пространства РФ. Поднявшийся в небо на перехват Су-27 входит в состав сил ПВО Южного военного округа.

Отмечается, что сближение самолетов произошло на безопасном расстоянии. Нарушений границ не произошло, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что объединенная двигателестроительная корпорация разрабатывает унифицированный двигатель для самолетов Су-27, Су-30, Су-35. Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН перечислил преимущества обновленного двигателя для популярной марки военных самолетов.