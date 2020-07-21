«Разлетятся как пирожки». Эксперт о самолетах Су с новым двигателем

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН перечислил преимущества обновленного двигателя для популярной марки военных самолетов.

Объединенная двигателестроительная корпорация разрабатывает унифицированный двигатель для самолетов Су-27, Су-30, Су-35. Работа ведется на основе основных деталей и узлов предыдущих двигателей. Это позволит уйти от использования устаревающих агрегатов, считают эксперты. Проект как минимум снизит затраты на эксплуатацию, а помимо внутреннего рынка у унифицированного двигателя есть «определенные экспортные перспективы» в Индии и Китае.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН назвал новую разработку «двигателем XXI века». Он выразил уверенность, что модель привлечет внимание покупателей со всего мира.

В российском броневике не нашли ничего интересного

«Безусловно, самолеты Су являются одними из самых современных во всем мире. Они всегда пользуются большой популярностью и закупаются хорошо. Отлетают как пирожки. Мы в этом случае решаем, кому их продавать, а кому нет. Эти самолеты являются нашим сегодняшним ноу-хау. Новый двигатель, конечно, даст совершенно другое качество. Он будет более технологичным, в нем будет много деталей, которые будут сделаны из композитных материалов. Соответственно, его стоимость будет меньше, а прослужит он намного дольше. А с новым двигателем самолет получает новую жизнь. Потому что двигатель – это сердечно-сосудистая система аппарата. Появление нового двигателя – всеми ожидаемое событие. Это будет двухвальный, двухконтурный, турбореактивный двигатель модульной конструкции. Его легко будет чинить, замещать при необходимости. Это двигатель XXI века», - заявил эксперт.

Отмечается, что двигатель второго этапа для Су-57 — программа, с которой связано достижение целевых характеристик самолета, а также одно из обязательных условий развития сотрудничества с Индией по истребителю пятого поколения. Спрос может появиться и со стороны Китая, который уже закупал самолеты Су-27, Су-30, Су-35, а при наличии дополнительных преимуществ с точки зрения летных характеристик интерес к двигателю могут проявить и другие иностранные заказчики, сообщают специалисты.

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ФОТО: РИА Новости // Григорий Сысоев
ТЕГИ:Су-27
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