«Разлетятся как пирожки». Эксперт о самолетах Су с новым двигателем

«Безусловно, самолеты Су являются одними из самых современных во всем мире. Они всегда пользуются большой популярностью и закупаются хорошо. Отлетают как пирожки. Мы в этом случае решаем, кому их продавать, а кому нет. Эти самолеты являются нашим сегодняшним ноу-хау. Новый двигатель, конечно, даст совершенно другое качество. Он будет более технологичным, в нем будет много деталей, которые будут сделаны из композитных материалов. Соответственно, его стоимость будет меньше, а прослужит он намного дольше. А с новым двигателем самолет получает новую жизнь. Потому что двигатель – это сердечно-сосудистая система аппарата. Появление нового двигателя – всеми ожидаемое событие. Это будет двухвальный, двухконтурный, турбореактивный двигатель модульной конструкции. Его легко будет чинить, замещать при необходимости. Это двигатель XXI века», - заявил эксперт.

Отмечается, что двигатель второго этапа для Су-57 — программа, с которой связано достижение целевых характеристик самолета, а также одно из обязательных условий развития сотрудничества с Индией по истребителю пятого поколения. Спрос может появиться и со стороны Китая, который уже закупал самолеты Су-27, Су-30, Су-35, а при наличии дополнительных преимуществ с точки зрения летных характеристик интерес к двигателю могут проявить и другие иностранные заказчики, сообщают специалисты.

