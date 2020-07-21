«Разлетятся как пирожки». Эксперт о самолетах Су с новым двигателем
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН перечислил преимущества обновленного двигателя для популярной марки военных самолетов.
Объединенная двигателестроительная корпорация разрабатывает унифицированный двигатель для самолетов Су-27, Су-30, Су-35. Работа ведется на основе основных деталей и узлов предыдущих двигателей. Это позволит уйти от использования устаревающих агрегатов, считают эксперты. Проект как минимум снизит затраты на эксплуатацию, а помимо внутреннего рынка у унифицированного двигателя есть «определенные экспортные перспективы» в Индии и Китае.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН назвал новую разработку «двигателем XXI века». Он выразил уверенность, что модель привлечет внимание покупателей со всего мира.
«Безусловно, самолеты Су являются одними из самых современных во всем мире. Они всегда пользуются большой популярностью и закупаются хорошо. Отлетают как пирожки. Мы в этом случае решаем, кому их продавать, а кому нет. Эти самолеты являются нашим сегодняшним ноу-хау. Новый двигатель, конечно, даст совершенно другое качество. Он будет более технологичным, в нем будет много деталей, которые будут сделаны из композитных материалов. Соответственно, его стоимость будет меньше, а прослужит он намного дольше. А с новым двигателем самолет получает новую жизнь. Потому что двигатель – это сердечно-сосудистая система аппарата. Появление нового двигателя – всеми ожидаемое событие. Это будет двухвальный, двухконтурный, турбореактивный двигатель модульной конструкции. Его легко будет чинить, замещать при необходимости. Это двигатель XXI века», - заявил эксперт.
Отмечается, что двигатель второго этапа для Су-57 — программа, с которой связано достижение целевых характеристик самолета, а также одно из обязательных условий развития сотрудничества с Индией по истребителю пятого поколения. Спрос может появиться и со стороны Китая, который уже закупал самолеты Су-27, Су-30, Су-35, а при наличии дополнительных преимуществ с точки зрения летных характеристик интерес к двигателю могут проявить и другие иностранные заказчики, сообщают специалисты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Аваков вылетел в Луцк на место захвата заложников
- Политолог назвал задачу Дегтярёва в качестве врио губернатора
- Петербург возглавил рейтинг городов России по качеству жизни
- Минфин предложил сэкономить на индексации зарплат чиновников
- Минздрав не подтвердил готовность вакцины против COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru