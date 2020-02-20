Российский Су-24 подвергся атаке со стороны боевиков в Сирии

Российский самолет Су-24 в Сирии подвергся атаке, в самолет боевики выпустили ракету.

Как пишет News.ru, в интернете было выложено видео, где видно след от запущенной ракеты. Отмечается, что для пуска ракеты был использован переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Ряд СМИ отмечает, что оружие попало в руки боевиков при помощи Турции.

По предварительным данным, самолет не пострадал.