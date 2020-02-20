Российский Су-24 подвергся атаке со стороны боевиков в Сирии
Российский самолет Су-24 в Сирии подвергся атаке, в самолет боевики выпустили ракету.
Как пишет News.ru, в интернете было выложено видео, где видно след от запущенной ракеты. Отмечается, что для пуска ракеты был использован переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Ряд СМИ отмечает, что оружие попало в руки боевиков при помощи Турции.
По предварительным данным, самолет не пострадал.
Wow, looks like Russian Su-24 somewhere over Idlib was targeted by MANPADS launched by FSA, but didn’t reach it's target. pic.twitter.com/BRl95F51p8— Status-6 (@Archer83Able) February 20, 2020
Ранее сегодня в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе.
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