Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

Ранее сегодня СМИ писали, что сирийская армия отражает атаку протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Позже стало известно, что террористы прорвали оборону армии Сирии. При атаке были ранены четверо сирийских военных.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в любую минуту может отдать приказ о начале военной операции в сирийском Идлибе. По его словам, переговоры по этой проблеме не дали никаких результатов, который бы устроил Турцию. О том, как Россия отреагирует на военную операцию Турции в Сирии, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о реакции Москвы на этот конфликт Песков призвал «пока не исходить из худших сценариев».



