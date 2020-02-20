Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Отмечается также, что ВКС РФ уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением.
Ранее сегодня СМИ писали, что сирийская армия отражает атаку протурецких боевиков около деревни Нейраб в провинции Идлиб. Позже стало известно, что террористы прорвали оборону армии Сирии. При атаке были ранены четверо сирийских военных.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в любую минуту может отдать приказ о начале военной операции в сирийском Идлибе. По его словам, переговоры по этой проблеме не дали никаких результатов, который бы устроил Турцию. О том, как Россия отреагирует на военную операцию Турции в Сирии, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос журналистов о реакции Москвы на этот конфликт Песков призвал «пока не исходить из худших сценариев».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата
- Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до 1 мая
- Кортнев предложил Шнурову петь матерную песню про кандидатов самому себе
- Шнуров открестился от матерной песни про выборы
- На лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом 634 человека