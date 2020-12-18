Российский сапёр погиб в Карабахе во время разминирования дороги

По данным ведомства, во время разминирования произошел взрыв. Офицер получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Ему была оказана помощь, однако он скончался на пути в госпиталь.

Агентство передает, что Министерство обороны окажет семье погибшего всю "необходимую помощь и поддержку".

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян ранее в эфире НСН заявил, что Азербайджан и Турция готовятся к захватнической войне с Арменией, и России придется выбирать, какой из сторон оказывать поддержку.

