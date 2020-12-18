Российский сапёр погиб в Карабахе во время разминирования дороги

Офицер группы разминирования Международного противоминного центра погиб в пятницу 17 декабря во время работ по разминированию участка дороги в районе населенного пункта Шуша непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

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По данным ведомства, во время разминирования произошел взрыв. Офицер получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Ему была оказана помощь, однако он скончался на пути в госпиталь.

Агентство передает, что Министерство обороны окажет семье погибшего всю "необходимую помощь и поддержку".

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян ранее в эфире НСН заявил, что Азербайджан и Турция готовятся к захватнической войне с Арменией, и России придется выбирать, какой из сторон оказывать поддержку.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Нагорный КарабахГибельОфицеры России
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