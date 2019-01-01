СМИ: Российский самолёт потерял связь с диспетчерами

Пассажирский авиалайнер Airbus A-320 компании «Аэрофлот», который направляется из Симферополя в Москву, подал сигнал о потере радиосвязи, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.



В настоящий момент официального подтверждения информации нет.

Напомним, ранее в аэропорту «Шереметьево» сгорел самолёт Sukhoi Superjet 100. Жертвами пожара стали 41 человек. В эфире НСН бывший замминистра гражданской авиации заявил, что к катастрофе привели действия компании «Аэрофлот».

