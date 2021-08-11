Российский самолет прибыл в Грецию на тушение пожаров

Российский самолет Ил-76 прибыл в Грецию на тушение природных пожаров, сообщает РИА Новости.

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На его борту - два экипажа и специалисты по техобслуживанию. Вскоре ожидается приземление второго Ил-76, а также российского самолета Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8.

По информации греческих СМИ, возгорания сейчас охватывают окрестности Афин, полуостров Пелопоннес и остров Эвбею. Больше всего пострадал северный район этого острова, где пожарные не могут справиться со стихией уже пятые сутки.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:Лесные ПожарыГрецияСамолетыИл-76
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