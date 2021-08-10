В АТОР назвали напряженной ситуацию с пожарами в Греции

Ситуация с пожарами в Грецию остается напряженной, заявили в Ассоциации туроператоров России. При этом в АТОР подчеркнули, что пожары происходят вне зон, где привычно отдыхают россияне, передает РИА Новости.

По информации греческих СМИ возгорания сейчас охватывают окрестности Афин, полуостров Пелопоннес и остров Эвбею. Больше всего пострадал северный район этого острова, где пожарные не могут справиться со стихией уже пятые сутки.

При этом в любимых для россиян местах для туризма – на Корфу и Родосе – пожаров нет.

Среди причин пожаров называют поджоги, а также погоду. В Греции установилась рекордная за последние 40 лет жара.

