Российский предприниматель получил 17 лет за совращение малолетних
Советский районный суд Краснодара признал российского предпринимателя виновным в совращении малолетних и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Мужчину осудили по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».
Судом установлено, что бизнесмен, находясь в командировке в Краснодаре 10 июня 2021 года, обронил в одном из дворов на улице Айвазовского купюру номиналом 5000 рублей, чтобы познакомиться с четырьмя девочками в возрасте 8-11 лет. Несовершеннолетние вернули деньги осужденному, после чего он заговорил с ними и совершил в отношении них сексуальные действия в безлюдном месте. Впоследствии он аналогичным образом познакомился на Ставропольской улице с девочками 11 и 12 лет и совершил преступление.
Суд также постановил взыскать с злоумышленника 2,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.
Ранее сотрудники силовых ведомств задержали 34-летнего жителя Екатеринбурга, работающего водителем-экспедитором, за развратные действия в отношении 13-летней школьницы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru