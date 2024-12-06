Гражданина Узбекистана задержали за развратные действия в отношении малолетней

Против 37-летнего иностранца возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что преступление было завершено в поселке Знаменский 28 ноября, потерпевшей стала 13-летняя девочка.

Сейчас следователи устанавливают возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам, а также собирают и закрепляют доказательную базу.

Ранее Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело против нижегородского блогера Алексея Поднебесного по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

