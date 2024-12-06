Гражданина Узбекистана задержали за развратные действия в отношении малолетней
Краснодарские правоохранители задержали гражданина Узбекистана, его обвиняют в развратных действиях в отношении малолетней. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
Против 37-летнего иностранца возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что преступление было завершено в поселке Знаменский 28 ноября, потерпевшей стала 13-летняя девочка.
Сейчас следователи устанавливают возможную причастность обвиняемого к другим эпизодам, а также собирают и закрепляют доказательную базу.
Ранее Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело против нижегородского блогера Алексея Поднебесного по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru