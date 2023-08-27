Российский истребитель сопроводил американский дрон над Черным морем
Российский истребитель Су-30 сопроводил американский разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-9A «Reaper» в небе над Черным морем, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БпЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации», - отметили в ведомстве.
Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Российский самолет выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.
22 августа над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru