Российский истребитель сопроводил американский дрон над Черным морем

Российский истребитель Су-30 сопроводил американский разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-9A «Reaper» в небе над Черным морем, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

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«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БпЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Российский самолет выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.

22 августа над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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