Российский истребитель «перехватил» французских бомбардировщиков над Черным морем

Отмечается, что приближение бомбардировщиков к российской границе было зафиксировано дежурными силами Южного военного округа. Вылетевший на «перехват» Су-27 опознал воздушные самолеты как бомбардировщики "Мираж-2000" ВВС Франции.

После сопровождения французских истребителей Су-27 вернулся на аэродром базирования. В Центре отметили, что полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.





