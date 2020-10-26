Российский истребитель «перехватил» французских бомбардировщиков над Черным морем
Российский истребитель Су-27 вылетал на «перехват» двух французских бомбардировщиков над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что приближение бомбардировщиков к российской границе было зафиксировано дежурными силами Южного военного округа. Вылетевший на «перехват» Су-27 опознал воздушные самолеты как бомбардировщики "Мираж-2000" ВВС Франции.
После сопровождения французских истребителей Су-27 вернулся на аэродром базирования. В Центре отметили, что полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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