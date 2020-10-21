Истребитель рухнул в США во время учебного полета
Американский истребитель модели F/A-18E Super Hornet разбился во вторник 20 октября на территории штата Калифорния, пилоту удалось катапультироваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный аккаунт базы морской авиации Лемур в Facebook.
На странице базы было опубликовано подробное сообщение о случившемся. Как передает агентство, самолет выполнял учебный полет в районе полигона Супериор-Вэлли на юге штата. Причиной катастрофы, по имеющимся данным, стал неудачно выполненный маневр.
Истребитель упал на пустую территорию в округе Керн, его осматривают правоохранительные органы. Пилот смог катапультироваться, в настоящий момент он находится в больнице, его состоянием заняты медики.
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