Российский истребитель перехватил два самолета над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолеты Великобритании и США над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, российские средства контроля зарегистрировали приближение иностранных самолетов к госгранице. Отмечается, что полет МиГ-31 прошел согласно международным правилам, границы РФ нарушены не были.

Подобные «перехваты» над Баренцевым морем в последнее время участились. Российские истребители поднимались навстречу норвежским самолётам 17 июля, 4 августа, 25 и 26 августа, а также 1 сентября. Ранее сегодня еще один МиГ поднимался на перехват.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Баренцево МореИстребители
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