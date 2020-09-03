МиГ-31 «перехватил» ещё один норвежский самолёт над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 подняли на очередной «перехват» воздушной цели, двигавшейся к границе РФ над Баренцевым морем. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ.
Речь идёт о патрульном норвежском самолёте Р-3С «Орион».
Подобные «перехваты» над Баренцевым морем в последнее время происходят довольно часто. Российские истребители поднимались навстречу норвежским самолётам 17 июля, 4 августа, 25 и 26 августа, а также 1 сентября. 13 августа над Баренцевым морем перехватили самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США, передаёт RT.
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