Российский и украинский эксперты поскандалили на ток-шоу «60 минут»

Российский политолог Андрей Сидорчик напал на украинского журналиста Дмитрия Галкина на съемках ток-шоу «60 минут» для телеканала «Россия 1». Видео конфликта опубликовал ведущий шоу Евгений Попов в своем Telegram-канале.

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На записи видно, как Сидорчик подбегает к Галкину и обливает журналиста водой. Попов отметил, что инцидент произошел «мгновенно и неожиданно» во время рекламной паузы. Ведущий попросил обоих экспертов покинуть студию.

«После эфира разобрались в причине <...> Оказалось, что Галкин назвал Сидорчика фашистом, чем вызвал, на мой взгляд, чрезмерную, но вполне адекватную реакцию», — написал Попов.

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ФОТО: https://yandex.ru
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