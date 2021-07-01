Российский и украинский эксперты поскандалили на ток-шоу «60 минут»
Российский политолог Андрей Сидорчик напал на украинского журналиста Дмитрия Галкина на съемках ток-шоу «60 минут» для телеканала «Россия 1». Видео конфликта опубликовал ведущий шоу Евгений Попов в своем Telegram-канале.
На записи видно, как Сидорчик подбегает к Галкину и обливает журналиста водой. Попов отметил, что инцидент произошел «мгновенно и неожиданно» во время рекламной паузы. Ведущий попросил обоих экспертов покинуть студию.
«После эфира разобрались в причине <...> Оказалось, что Галкин назвал Сидорчика фашистом, чем вызвал, на мой взгляд, чрезмерную, но вполне адекватную реакцию», — написал Попов.
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