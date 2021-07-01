Журналистка «дала в табло» депутату Рады

Украинская журналистка Ирма Крат в ходе брифинга в Верховной раде напала на депутата пропрезидентской фракции «Слуга народа» Никиту Потураева. Видео нападения опубликовано на странице Крат в Facebook.

По словам журналистки, таким образом она отреагировала на отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине.

«Я же предупреждала, что за проданную украинскую землю я буду бить в табло», — написала Крат.

Позже в беседе с изданием «Страна.ua» журналистка пояснила, что выбрала Потураева лишь потому, что он представляет пропрезидентскую фракцию. Крат отметила, что перед ударом уточнила у депутата, «точно ли он от "Слуги народа", чтобы не ошибиться».

«Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся, и я добавила ему еще сумкой̆ по голове. Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной̆ программе "Слуги народа". А завершилось тем, что референдум не дали провести», — объяснила журналистка.

Крат добавила, что 75% украинцев против отмены моратория.

Закон, отменяющий мораторий на продажу сельхозземель на Украине, вступил в силу с 1 июля. Теперь украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство смогут покупать землю. Ожидается, что экономический эффект от запуска рынка земли в первые пять лет достигнет нескольких миллиардов долларов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/people/Irma-Krat
ТЕГИ:ЖурналистыВерховная РадаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры