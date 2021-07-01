Журналистка «дала в табло» депутату Рады

По словам журналистки, таким образом она отреагировала на отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине.

«Я же предупреждала, что за проданную украинскую землю я буду бить в табло», — написала Крат.

Позже в беседе с изданием «Страна.ua» журналистка пояснила, что выбрала Потураева лишь потому, что он представляет пропрезидентскую фракцию. Крат отметила, что перед ударом уточнила у депутата, «точно ли он от "Слуги народа", чтобы не ошибиться».

«Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся, и я добавила ему еще сумкой̆ по голове. Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной̆ программе "Слуги народа". А завершилось тем, что референдум не дали провести», — объяснила журналистка.