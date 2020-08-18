Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии
В результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Сирии погиб российский генерал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Также отмечается, что, двое военнослужащих получили ранения. По данным военного ведомства, взрыв произошел вблизи Дейр эз-Зора. Инцидент произошёл в тот момент, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции.
Руководство Министерства выразило готовность оказать поддержку семье погибшего, который был посмертно представлен к госнаграде.
А ранее стало известно, что турецкая машина сопровождения подорвалась на неустановленном боеприпасе во время совместного с российскими военнослужащими патрулирования участка трассы М-4 в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.
Есть ли пострадавшие среди турецких военных, не уточняется. Среди россиян раненых нет.
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