Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии

В результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Сирии погиб российский генерал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Также отмечается, что, двое военнослужащих получили ранения. По данным военного ведомства, взрыв произошел вблизи Дейр эз-Зора. Инцидент произошёл в тот момент, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции.

Руководство Министерства выразило готовность оказать поддержку семье погибшего, который был посмертно представлен к госнаграде.

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А ранее стало известно, что турецкая машина сопровождения подорвалась на неустановленном боеприпасе во время совместного с российскими военнослужащими патрулирования участка трассы М-4 в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон.

Есть ли пострадавшие среди турецких военных, не уточняется. Среди россиян раненых нет.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ВзрывРоссияСирия
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