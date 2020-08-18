Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии

В результате срабатывания самодельного взрывного устройства в Сирии погиб российский генерал. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Также отмечается, что, двое военнослужащих получили ранения. По данным военного ведомства, взрыв произошел вблизи Дейр эз-Зора. Инцидент произошёл в тот момент, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции.

Руководство Министерства выразило готовность оказать поддержку семье погибшего, который был посмертно представлен к госнаграде.