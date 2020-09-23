Российский фрегат, столкнувшийся с рефрижератором, не включил идентификационную систему
Представитель морских властей Швеции сообщил, что российский военный корабль, столкнувшийся с грузовым судном у берегов Дании, шел без включенной автоматической идентификационной системы (АИС), передает РИА Новости. Из других обстоятельств происшествия там сообщили о сильном тумане.
Пресс-служба Балтийского флота ранее сообщила, что столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов Ice Rose с малым противолодочным кораблем Балтфлота «Казанец» произошло при плохой видимости, в районе ЧП был туман, сообщает РИА ФАН.
На российском корабле никто не пострадал, однако корпус военного судна получил пробоину выше ватерлинии. После происшествия он своим ходом отправился в порт базирования в городе Балтийск, отмечает Ura.ru.
Столкновение произошло в среду утром неподалеку от берегов Дании. На помощь морякам пришел датский патрульный корабль, шведский буксир и вертолет шведских спасателей.
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