Российский фрегат, столкнувшийся с рефрижератором, не включил идентификационную систему

Представитель морских властей Швеции сообщил, что российский военный корабль, столкнувшийся с грузовым судном у берегов Дании, шел без включенной автоматической идентификационной системы (АИС), передает РИА Новости. Из других обстоятельств происшествия там сообщили о сильном тумане.

Пресс-служба Балтийского флота ранее сообщила, что столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов Ice Rose с малым противолодочным кораблем Балтфлота «Казанец» произошло при плохой видимости, в районе ЧП был туман, сообщает РИА ФАН.