Известный фотограф насмерть замерз в центре Парижа

Французский фотограф Рене Робер насмерть замерз в центре Парижа после потери сознания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

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Как рассказал в эфире радиостанции друг умершего, несчастный случай произошел вечером 18 января. Робер потерял сознание и ударился головой при падении. По словам его друга, тот пролежал на земле 5-6 часов и никто не вызвал скорую.

Под утро бездомный вызвал врачей, однако спасти 84-летнего фотографа не удалось. В больнице у него диагностировали сильное переохлаждение.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ПарижФранция
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