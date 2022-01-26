Известный фотограф насмерть замерз в центре Парижа

Как рассказал в эфире радиостанции друг умершего, несчастный случай произошел вечером 18 января. Робер потерял сознание и ударился головой при падении. По словам его друга, тот пролежал на земле 5-6 часов и никто не вызвал скорую.

Под утро бездомный вызвал врачей, однако спасти 84-летнего фотографа не удалось. В больнице у него диагностировали сильное переохлаждение.



