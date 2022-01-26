Известный фотограф насмерть замерз в центре Парижа
Французский фотограф Рене Робер насмерть замерз в центре Парижа после потери сознания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.
Как рассказал в эфире радиостанции друг умершего, несчастный случай произошел вечером 18 января. Робер потерял сознание и ударился головой при падении. По словам его друга, тот пролежал на земле 5-6 часов и никто не вызвал скорую.
Под утро бездомный вызвал врачей, однако спасти 84-летнего фотографа не удалось. В больнице у него диагностировали сильное переохлаждение.
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