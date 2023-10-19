Российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде

Российский диджей Павел Штаер трагически погиб в Таиланде. Музыкант утонул на острове Пханган. Информацию об этом распространила его знакомая Екатерина Бронских в соцсетях.

По её словам, тело погибшего уже обнаружено. Штаер пропал в ночь на воскресенье, 15 октября по местному времени. Диджей случайно упал в воду с пирса пляжа Тонг Сале. Причём, его видели плывущим от пирса к берегу, но домой он не пришел.