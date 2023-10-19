Российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде

Российский диджей Павел Штаер трагически погиб в Таиланде. Музыкант утонул на острове Пханган. Информацию об этом распространила его знакомая Екатерина Бронских в соцсетях.

По её словам, тело погибшего уже обнаружено. Штаер пропал в ночь на воскресенье, 15 октября по местному времени. Диджей случайно упал в воду с пирса пляжа Тонг Сале. Причём, его видели плывущим от пирса к берегу, но домой он не пришел.

Тело утонувшего музыканта Аристарха Ухтомского нашли спустя два месяца

Туристическая полиция королевства подтвердила гибель 37-летнего россиянина. Тело мужчины нашли во вторник, 17 октября. Власти Таиланда обращают внимание на то, что отдыхающие часто игнорируют предупреждения об опасности купания в сезон дождей, который длится с апреля по ноябрь. В это время особенно опасны обратные течения, которые могут унести людей в море.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Павел Штаер начал карьеру в качестве техно и хардкор-диджея в Екатеринбурге в 2001 году. Несколько лет назад перебрался в Санкт-Петербург. В Таиланд диджей переехал около пяти лет назад со своей девушкой.

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Фото: Соцсети
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