Российский БПЛА нештатно приземлился на Ставрополье
11 апреля 202418:24
Российский беспилотник нештатно приземлился на территории Ставропольского края. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава региона Владимир Владимиров.
По его словам, инцидент произошёл в поселке Приозерный в Шпаковском округе
«Разрушений и жертв нет. По предварительной версии, причиной могло стать столкновение с птицей. Все службы на месте», - заключил Владимиров.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили на Украине два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru