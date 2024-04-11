Российский БПЛА нештатно приземлился на Ставрополье

По его словам, инцидент произошёл в поселке Приозерный в Шпаковском округе

«Разрушений и жертв нет. По предварительной версии, причиной могло стать столкновение с птицей. Все службы на месте», - заключил Владимиров.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили на Украине два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

