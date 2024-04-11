Над территорией России сбили 12 беспилотников ВСУ за ночь
Двенадцать беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили ночью 11 апреля над территориями шести российских регионов. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили по три дрона над Курской и Тамбовской областями, по два БПЛА — над Белгородской областью и Мордовией. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Брянской и Липецкой областях.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Фатежском районе региона сбили три украинских дрона, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru