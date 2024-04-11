Над территорией России сбили 12 беспилотников ВСУ за ночь

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили по три дрона над Курской и Тамбовской областями, по два БПЛА — над Белгородской областью и Мордовией. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Брянской и Липецкой областях.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Фатежском районе региона сбили три украинских дрона, напоминает телеканал «360».

