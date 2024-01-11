Российский боксер Владимир Никитин арестован по делу о вымогательстве

В сообщении уточняется, что мужчину отправили в СИЗО до 23 февраля 2024 года. При этом подробности уголовного дела не раскрываются.

«Постановление суда в законную силу не вступило», - добавили в суде.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал администратора Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина виновным по статье «вымогательство группой лиц по предварительному сговору», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

