Российский боксер Владимир Никитин арестован по делу о вымогательстве
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Владимир Никитин был арестован в Сыктывкаре по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
В сообщении уточняется, что мужчину отправили в СИЗО до 23 февраля 2024 года. При этом подробности уголовного дела не раскрываются.
«Постановление суда в законную силу не вступило», - добавили в суде.
Ранее Хамовнический суд Москвы признал администратора Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина виновным по статье «вымогательство группой лиц по предварительному сговору», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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