Задержанного в Казахстане сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина экстрадируют в Россию

«По запросу Генпрокуратуры ... компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют ... Кислицина для привлечения к уголовной ответственности», — указали в ведомстве.

По данным следствия, в октябре прошлого года Кислицин с сообщниками взломал сервер одной из коммерческих организаций и потребовал 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение полученных сведений в публичных источниках.

В июне хакера задержали в Казахстане, суд в Москве заочно арестовал Кислицина, напоминает RT. Запрос о выдаче мужчины направили Россия и США: власти Штатов обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенным данным. В Генпрокуратуре Казахстана отмечали, что запрос Москвы может быть приоритетным в силу гражданства задержанного.

Ранее стало известно, что Турция передаст России разыскиваемого Интерполом криминального авторитета Виктора Панюшина, известного как Витя Пан, пишет Ura.ru.

