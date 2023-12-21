Задержанного в Казахстане сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина экстрадируют в Россию
Казахстан экстрадирует в Россию работника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, подозреваемого в вымогательстве и неправомерном доступе к компьютерной информации, охраняемой законом. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«По запросу Генпрокуратуры ... компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют ... Кислицина для привлечения к уголовной ответственности», — указали в ведомстве.
По данным следствия, в октябре прошлого года Кислицин с сообщниками взломал сервер одной из коммерческих организаций и потребовал 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение полученных сведений в публичных источниках.
В июне хакера задержали в Казахстане, суд в Москве заочно арестовал Кислицина, напоминает RT. Запрос о выдаче мужчины направили Россия и США: власти Штатов обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенным данным. В Генпрокуратуре Казахстана отмечали, что запрос Москвы может быть приоритетным в силу гражданства задержанного.
Ранее стало известно, что Турция передаст России разыскиваемого Интерполом криминального авторитета Виктора Панюшина, известного как Витя Пан, пишет Ura.ru.
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