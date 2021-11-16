Россиянин из-за спора о вакцинации убил американского медика костью
Российского профессионального бойца ММА Акмала Хожиева подозревают в убийстве доктора Мемориальной больницы на острове Гуам в США, сообщается в американских СМИ.
Предположительно россиянин в многоквартирном доме во время спора на тему о вакцинации от COVID-19 начал душить врача-радиолога Мирана Рибати, потом нанес ему удар в горло костью животного, а далее якобы добил медика ножом. 7 ноября бойца арестовали. По словам очевидцев, Хожиев сам признался в содеянном. Сообщается, что у спортсмена были проблемы с психикой.
27-летний российский спортсмен обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах с применением холодного оружия. В полиции заявили, что готовы освободить нарушителя под залог в один миллион долларов. Слушание по делу состоится 19 декабря.
В госпитале Мемориал Гуама выразили соболезнования в связи со смертью доктора Мирана Рибати.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru