Россиянин из-за спора о вакцинации убил американского медика костью

27-летний российский спортсмен обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах с применением холодного оружия. В полиции заявили, что готовы освободить нарушителя под залог в один миллион долларов. Слушание по делу состоится 19 декабря.

В госпитале Мемориал Гуама выразили соболезнования в связи со смертью доктора Мирана Рибати.