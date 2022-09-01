Российские военные сорвали провокацию ВСУ на Запорожской АЭС

Министерство обороны России сообщило, что развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсантов, а также военных с артиллерийскими обстрелами Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации.

В ведомстве уточнили, что глава МАГАТЭ Рафэль Гросси именно по этой причине не смог посетить станцию 31 августа. Если бы киевскому режиму удалось бы захватить станцию, то «эксперты миссии стали бы «живым щитом» украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских вооруженных сил».

«Данная провокация была сорвана эффективными действиями подразделений российских вооруженных сил и Росгвардии», - говорится в сообщении Минобороны.

В оборонном ведомстве также отметили, что заслуживает уважение позиция Гросси и его команды, все-таки выехавших на станцию, несмотря на провокации Киева и обстрелы ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре задержали готовивших теракт на ЗАЭС украинских диверсантов.



