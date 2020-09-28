Российские военные сообщили о планируемой провокации с химоружием в Идлибе

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что в районе Идлибской зоны деэскалации планируется инсценировка применения химоружия. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Гринкевича, целью провокации является попытка обвинить официальные власти Сирии в использовании химоружия против местных жителей. Согласно данным центра, готовятся обстрелы населенных пунктов Бейтарун провинции Алеппо и Бдама.

В центре призвали глав незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и начать мирное урегулирование ситуации.

Ранее в ноябре прошлого года Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрыть использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне, подрывая работу глобального агентства по химическому оружию.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:Сирия
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