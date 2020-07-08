Российские военные сообщили о планируемой инсценировки химатаки в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий заявил, что в районе Идлибской зоны деэскалации планируется инсценировка с целью обвинения Дамаска в применении химоружия. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Щербицкого, организаторами инсценировки являются террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ). Он отметил, что соответствующая информация поступила в Центр от местных жителей. По данным Центра, в городе Сармада были изготовлены самодельные взрывные устройства с неизвестным отравляющим веществом.
Щербицкий подчеркнул, что целью провокации является попытка обвинить власти Сирии в использовании химоружия против местных жителей.
Ранее в ноябре прошлого года Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрыть использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне, подрывая работу глобального агентства по химическому оружию.
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