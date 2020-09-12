Российские военные сообщили о планируемой инсценировки химатаки в Идлибе
Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что в районе Идлибской зоны деэскалации планируется инсценировка с целью обвинения Дамаска в применении химоружия. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гринкевича, организаторами инсценировки являются террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ).
Гринкевич подчеркнул, что целью провокации является попытка обвинить официальные власти Сирии в использовании химоружия против местных жителей. По данным центра, провокация планируется с привлечением репортеров иностранных СМИ для дальнейшего распространения этой информации.
Ранее в ноябре прошлого года Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрыть использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне, подрывая работу глобального агентства по химическому оружию.
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