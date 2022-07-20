Артиллерийскому обстрелу подверглись пограничные районы Курской области
Обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в среду губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, под огнем артиллерии оказался пограничный пункт пропуска Крупец, кроме того деревня Городище в результате обстрела со стороны Украины оказалась без света из-за повреждения линии электропередачи.
«Обстрел продолжается, подробности сообщу позже», - добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что в Курской области заработал оперштаб по ликвидации последствий обстрелов.
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