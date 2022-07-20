Артиллерийскому обстрелу подверглись пограничные районы Курской области

Обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в среду губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, под огнем артиллерии оказался пограничный пункт пропуска Крупец, кроме того деревня Городище в результате обстрела со стороны Украины оказалась без света из-за повреждения линии электропередачи.

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«Обстрел продолжается, подробности сообщу позже», - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Курской области заработал оперштаб по ликвидации последствий обстрелов.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:Граница Между Россией И УкраинойУкраинаОбстрелКурская Область
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