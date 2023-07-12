Российские туристы оказались заблокированными в горах в Индии
Пятнадцать туристов из России оказались заблокированы в горной местности в индийском штате Химачал-Прадеш из-за сильных дождей. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на начальника полиции штата Сатвант Атвал Триведи.
В последние дни в штате Химачал-Прадеш произошли наводнения из-за ливней, обрушившихся на местность, пишет RT. Из-за дождей часть дорог разрушена.
«Мы получили информацию от российского посольства, что 15 российских туристов заблокированы в населенном пункте Касол. Мы пытаемся установить с ними контакт», — указала Триведи.
В дальнейшем полицейские передадут информацию о самочувствии россиян в посольство РФ.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции штата, застрявшие туристы находятся в Касоле. С россиянами поддерживают связь, начата их эвакуация, никто не пострадал.
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