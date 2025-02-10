Более 600 кг гашиша нашли в Узбекистане в грузовике в вениками
Грузовой автомобиль с вениками пытался провести транзитом через Узбекистан 612 килограммов гашиша. Контрабанда наркотиков изъята на международном пункте пропуска «Термезские автодороги» в Сурхандарьинской области на юге республики, сообщили в управлении Службы государственной безопасности.
Груз с наркотиками найден при прохождении пограничного и таможенного контроля. Официально грузовик перевозил 180 мешков хозяйственных веников. Однако выяснилось, что в их ручки были спрятаны свертки с гашишом.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе в Узбекистане сотрудники СГБ в ходе специальной операций изъяли свыше 112 килограммов наркотиков, были задержаны 228 человек. Поток наркотиков в республику поступает из Афганистана, Таджикистана и Киргизии, основная часть зелья направляется транзитом в другие страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин РФ не поддержал законопроект о запрете пропаганды многоженства
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 380 военнослужащих и два танка
- Россияне стали чаще смотреть телевизор после замедления YouTube
- В России зафиксировали рост продаж игровых приставок
- Группа «Ария» анонсировала новый концертный альбом «Это рок (Live)»
- СМИ: Папа римский благословил Никаса Сафронова на создание картин для Ватикана
- Минобороны РФ сообщило о вклинивании группировки «Центр» вглубь обороны ВСУ
- Двоих россиян осудили за производство наркотиков в Алтайском крае
- Мавзолей Ленина закроют на два месяца на профилактику
- Кабмин выделит дополнительные средствана оплату временного простоя в приграничье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru