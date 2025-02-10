Более 600 кг гашиша нашли в Узбекистане в грузовике в вениками

Грузовой автомобиль с вениками пытался провести транзитом через Узбекистан 612 килограммов гашиша. Контрабанда наркотиков изъята на международном пункте пропуска «Термезские автодороги» в Сурхандарьинской области на юге республики, сообщили в управлении Службы государственной безопасности.

Груз с наркотиками найден при прохождении пограничного и таможенного контроля. Официально грузовик перевозил 180 мешков хозяйственных веников. Однако выяснилось, что в их ручки были спрятаны свертки с гашишом.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе в Узбекистане сотрудники СГБ в ходе специальной операций изъяли свыше 112 килограммов наркотиков, были задержаны 228 человек. Поток наркотиков в республику поступает из Афганистана, Таджикистана и Киргизии, основная часть зелья направляется транзитом в другие страны.

