Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости

Ее обнаружили с помощью рентгеновской установки. Во время досмотра из посылки достали кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом.

Посылка была отправлена из Москвы в немецкий город Нюртинген. В декларации было указано, что в посылке находится музыкальный инструмент.

Ранее полицейские изъяли в Астраханской области полтонны живых раков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».