Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости
Московские таможенники изъяли ритуальную флейту, изготовленную из человеческой кости. Она хранилась в чехле из человеческой кожи, и готовилась к отправке в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Ее обнаружили с помощью рентгеновской установки. Во время досмотра из посылки достали кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом.
Посылка была отправлена из Москвы в немецкий город Нюртинген. В декларации было указано, что в посылке находится музыкальный инструмент.
Ранее полицейские изъяли в Астраханской области полтонны живых раков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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