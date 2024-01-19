Российские таможенники изъяли флейту из человеческой кости

Московские таможенники изъяли ритуальную флейту, изготовленную из человеческой кости. Она хранилась в чехле из человеческой кожи, и готовилась к отправке в Германию. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

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Ее обнаружили с помощью рентгеновской установки. Во время досмотра из посылки достали кость с вырезанным трезубцем и авторским клеймом.

Посылка была отправлена из Москвы в немецкий город Нюртинген. В декларации было указано, что в посылке находится музыкальный инструмент.

Ранее полицейские изъяли в Астраханской области полтонны живых раков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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