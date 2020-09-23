Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Два российских Су-27 перехватили два бомбардировщика США над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что поднявшиеся в воздух истребители входят в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. В национальном центре добавили, что после ухода иностранных самолетов от российских границ истребители вернулись на аэродром базирования. Уточняется, что границы нарушены не были.

Ранее в сентябре издание The Sunday Times сообщило, что военный флот и авиация Великобритании усилили патрулирование территории около российской границы. По данным газеты, с последней недели августа к границам России на Черном море и к берегам Кольского полуострова в Арктике было направлено 28 самолетов RAF.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:СШАИстребители
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры