Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем

Два российских Су-27 перехватили два бомбардировщика США над акваторией Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что поднявшиеся в воздух истребители входят в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. В национальном центре добавили, что после ухода иностранных самолетов от российских границ истребители вернулись на аэродром базирования. Уточняется, что границы нарушены не были.

Ранее в сентябре издание The Sunday Times сообщило, что военный флот и авиация Великобритании усилили патрулирование территории около российской границы. По данным газеты, с последней недели августа к границам России на Черном море и к берегам Кольского полуострова в Арктике было направлено 28 самолетов RAF.



