Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Черном море
Два украинских рыбака были задержаны пограничниками России в Черном море. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает РИА Новости.
Согласно Денисовой, у мужчин в ходе рыбалки 25 января отказал двигатель судна, в результате чего их течением прибило к территории Крыма. О задержании граждан, по словам омбудсмена, украинская сторона не была извещена.
Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь разобраться в данной ситуации. Отмечается, что на Украине по факту пропажи рыбаков было возбуждено уголовное дело по статье «насильственное исчезновение».
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