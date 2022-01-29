Российские пограничники задержали украинских рыбаков в Черном море

Два украинских рыбака были задержаны пограничниками России в Черном море. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает РИА Новости.

Согласно Денисовой, у мужчин в ходе рыбалки 25 января отказал двигатель судна, в результате чего их течением прибило к территории Крыма. О задержании граждан, по словам омбудсмена, украинская сторона не была извещена.

Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь разобраться в данной ситуации. Отмечается, что на Украине по факту пропажи рыбаков было возбуждено уголовное дело по статье «насильственное исчезновение».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:РыбакиУкраина
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