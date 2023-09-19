Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха

Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медпомощи пострадавшим. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

В ходе «операции» в Нагорном Карабахе погибли пять человек, 80 ранены

Отмечается, что с 12:00 мск российские миротворцы фиксируют многочисленные нарушения прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения. Подчеркивается, что командование миротворцев России призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь, а также продолжить переговоры.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахМиротворцы

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