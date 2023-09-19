Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха

Отмечается, что с 12:00 мск российские миротворцы фиксируют многочисленные нарушения прекращения огня со стороны Азербайджана по всей линии соприкосновения. Подчеркивается, что командование миротворцев России призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь, а также продолжить переговоры.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

