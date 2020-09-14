Российские истребители перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

Отмечается, что американские воздушные судна приближались к российской границе со стороны Украины.

Американские самолеты сопроводили два Су-27 и два Су-30 до их удаления от госграницы РФ. После этого российские истребители вернулись на аэродром базирования.

В пресс-службе командования Воздушных сил Украины заявили, что такие полеты американских полетов станут регулярными в рамках обеспечения обороны для союзников НАТО, а также «для сдерживания России».







