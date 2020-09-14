Российские истребители перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

Российские истребители вылетали на перехват трех бомбардировщиков США над акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

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Отмечается, что американские воздушные судна приближались к российской границе со стороны Украины.

Американские самолеты сопроводили два Су-27 и два Су-30 до их удаления от госграницы РФ. После этого российские истребители вернулись на аэродром базирования.

В пресс-службе командования Воздушных сил Украины заявили, что такие полеты американских полетов станут регулярными в рамках обеспечения обороны для союзников НАТО, а также «для сдерживания России».



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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СШАИстребители
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