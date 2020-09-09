Российские истребители перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российские истребители Миг-29 поднимались в небо на перехват самолетов ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

По данным центра, к российской границе приблизились два норвежских воздушных судна, в частности, самолет радиотехнической разведки и патрульный самолет.

Ранее сегодня сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135, когда тот приближался к границам РФ над акваторией Черного моря.

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Фото: Министерство Обороны Азербайджана
ТЕГИ:НорвегияИстребители
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