Российские истребители перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российские истребители Миг-29 поднимались в небо на перехват самолетов ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
По данным центра, к российской границе приблизились два норвежских воздушных судна, в частности, самолет радиотехнической разведки и патрульный самолет.
Ранее сегодня сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135, когда тот приближался к границам РФ над акваторией Черного моря.
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