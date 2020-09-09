Су-27 «перехватил» американский самолет-разведчик над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135, когда тот приближался к границам РФ над акваторией Черного моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ, пишет РИА Новости.

Россия «перехватила» британский самолет-разведчик над Баренцевым морем

А ранее стало известно, что российский истребитель МиГ-31 вылетал на «перехват» норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. Также сообщалось, что стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress США пролетели вблизи крымского полуострова. Такие данные 4 сентября появились на портале PlaneRadar, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:Черное МореСШАРоссияСу-27
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