Российские дипломаты добиваются встреч в Белом доме и Госдепе из-за сбитого Ил-76

«Посольство продолжает добиваться встречи в Госдепе и Белом доме на предмет террористического акта украинского режима в отношении Ил-76», — заявил он. Отмечается, что соответствующая работа была начата сразу после теракта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки на российский Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

