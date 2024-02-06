Российские дипломаты добиваются встреч в Белом доме и Госдепе из-за сбитого Ил-76
Сотрудники российского посольства в США добиваются встречи с сотрудниками американской администрации и Госдепа после уничтожения Украиной российского самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
«Посольство продолжает добиваться встречи в Госдепе и Белом доме на предмет террористического акта украинского режима в отношении Ил-76», — заявил он. Отмечается, что соответствующая работа была начата сразу после теракта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока никто из зарубежных стран не откликнулся на призыв к международному расследованию атаки на российский Ил-76, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru