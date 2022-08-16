Российская журналистка подорвалась на мине в ДНР

Российская журналистка подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня Донецкой народной республики.

В ДНР погиб зампред Общественной палаты Алтайского края

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Кировском районе города, от полученных ранений девушка 1997 года рождения скончалась в больнице.

По информации ряда российских СМИ, погибла начинающий военкор Земфира Сулейманова, которая занималась в ДНР гуманитарной помощью.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что два ребёнка погибли в результате обстрела украинскими военными Макеевки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПогибшиеЖурналистыДНР
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