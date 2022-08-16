Российская журналистка подорвалась на мине в ДНР

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в Кировском районе города, от полученных ранений девушка 1997 года рождения скончалась в больнице.

По информации ряда российских СМИ, погибла начинающий военкор Земфира Сулейманова, которая занималась в ДНР гуманитарной помощью.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что два ребёнка погибли в результате обстрела украинскими военными Макеевки, сообщает RT.