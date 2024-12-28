Российская школьница попала в больницу после избиения
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
Отмечается, что инцидент произошел в одном из учебных заведений города Березовского. Пострадавшую девочку, которую избила сверстница, госпитализировали в городскую больницу.
Позднее запись драки школьниц разместили в интернете. Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство».
Ранее в Сургуте сотрудники одной из точек быстрого питания избили двух 12-летних детей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru